Tpl, presidente Tua a sindacati,su assunzioni aperti a confronto

(ANSA) - PESCARA, 11 OTT - Il presidente della Tua Gabriele De Angelis in merito alla nota sindacale di questa mattina di Cgil, Cisl e Uil, relativa al potenziamento delle assunzioni in Tua , attraverso una breve nota illustra nel merito la posizione dell'azienda: "Il nuovo Consiglio di Amministrazione - ha commentato il presidente Tua, Gabriele De Angelis - avvierà una puntuale analisi delle istanze dei sindacati già a partire dal prossimo Cda. Il confronto con le Organizzazioni Sindacali - ha puntualizzato De Angelis - è stato già avviato in modo costruttivo lo scorso mese di settembre e siamo sicuri che produrrà sempre risultati concreti in un clima di fattiva collaborazione". (ANSA).