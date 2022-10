Sorpreso mentre appicca il fuoco,piromane denunciato a Vasto

(ANSA) - CHIETI, 11 OTT - Un uomo di 54 anni è stato sorpreso ad appiccare il fuoco in un campo coltivato a grano a Vasto dai militari della Compagnia di Vasto della Guardia di Finanza ed è stato denunciato per tentato incendio. Il piromane è stato scoperto mentre agiva di notte, in contrada Zimarino a Vasto nord, dai finanzieri impegnati un pattugliamento in servizio di Pubblica Utilità 117.

L'uomo, che ha numerosi precedenti di polizia, stava tentando di dileguarsi appena dopo aver innescato due roghi utilizzando stoppie che ha trovato sul posto. La pattuglia, intervenuta immediatamente, lo ha indotto a spegnere le fiamme che avrebbero potuto costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica dal momento che il terreno si trova vicino alla Statale 16.

Il comandante provinciale di Chieti delle Fiamme gialle, il colonnello Michele Iadarola, ha evidenziato il massimo impegno della Guardia di Finanza "anche nel concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, che, nell'occasione, è stato assicurato attraverso il tempestivo intervento volto a scongiurare la propagazione di un incendio di più vaste dimensioni". (ANSA).