Lancianofiera, nuovo presidente è Donato Di Campli

(ANSA) - LANCIANO, 11 OTT - Donato Di Campli è il nuovo presidente di Lancianofiera, ente fieristico regionale. Dopo il passaggio di testimone da parte del presidente uscente Franco Ferrante, dieci anni alla guida dell'ente, si è insediato il nuovo Cda che oltre a Di Campli, avvocato, imprenditore e procuratore sportivo, si compone dell'avvocato Alberto Paone, in rappresentanza della Bper Banca. Manca ancora la nomina del terzo componente da parte della Regione Abruzzo, terzo socio.

"Sono consapevole del grande lavoro che mi aspetta - dice Di Campli - ringrazio il sindaco di Lanciano e tutti coloro che non mi hanno fatto mancare fiducia e sostegno. Ho studiato i bilanci degli ultimi anni, apprezzo il lavoro sin qui svolto da chi mi ha preceduto, ma nel contempo credo che sia arrivato il momento della svolta. Lancianofiera deve guardare al futuro, alla sostenibilità, alla ricerca di nuovi soci che sostengano e condividano un progetto di rilancio non più rinviabile. Sabato, in conferenza stampa, sarò felice di esporre le mie idee e il nostro progetto". (ANSA).