Iran, 'Donna,vita,libertà', venerdì manifestazione a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 11 OTT - "Zhen, zhian, azad - Donna, vita, libertà": anche a Pescara una manifestazione di solidarietà nei confronti delle donne e del popolo iraniano e in favore della libertà. L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre, alle ore 18:00, a Pescara, in piazza Sacro Cuore.

L'iniziativa, spiegano i promotori, nasce dall'"unione autonoma di forze sociali presenti sui vari territori abruzzesi" e proprio per questo gli organizzatori vogliono che "la piazza sia rispettata per questa sua natura: non saranno accettate bandiere o stendardi siglati da forze politiche, sindacali, associazioni, collettivi".

I promotori della manifestazione chiedono al Governo italiano "di operare nell'immediato una condanna ufficiale, ormai comunque tardiva, della repressione operata dal regime iraniano; l'intervento della Farnesina per la scarcerazione di Alessia Piperno; lo stop alla vendita di armi al regime iraniano; il richiamo dell'ambasciatore italiano". "Scendiamo in piazza con le donne e il popolo iraniano, vittime di una violenta repressione messa in atto dal suo stesso governo - aggiungono - Sentiamo il dovere di supportare le richieste di cambiamento dei popoli dell'Iran a partire dallo splendido protagonismo delle donne che con la loro autodeterminazione stanno rimettendo in discussione il regime e che si sono riconosciute in un'unica parola: 'libertà'. Libertà di scelta, libertà religiosa, libertà di vivere in democrazia".

