Ue:Di Biagio e Candela a L'Aquila,sport è pace e socialità

(ANSA) - L'AQUILA, 10 OTT - "Questi ragazzi e queste ragazze, oggi su un campo di calcio all'Aquila, hanno abbattuto barriere e vinto tutti insieme contro i pregiudizi. Lo sport, linguaggio universale, si è fatto portatore di un messaggio di pace ed integrazione". Così Luigi Di Biagio, ex centrocampista della nazionale italiana ed ex allenatore degli azzurri under 21, l'essenza del nesso tra lo sport e i valori di cui si sta facendo portatore il festival "Riscoprire l'Europa" che, dopo l'inaugurazione di sabato sera, oggi è entrato nel vivo con la prima giornata "piena", per concludersi il 16 ottobre prossimo. Promosso dall'Amministrazione comunale, dalla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla Struttura Sisma 2009 e dai Comuni del Cratere, la manifestazione ha l'obiettivo di proiettare i giovani al futuro con una prospettiva internazionale e consapevole e, contemporaneamente, riscoprire le radici della propria terra, con 38 eventi in programma in otto giorni nel capoluogo abruzzese.

Di Biagio è stato protagonista con Vincent Candela, ex calciatore a lungo in forza alla Roma, campione d'Europa e del Mondo con la nazionale francese: i due sono scesi in campo per una partita tra la squadra di calcio paralimpico Special team Stella Polare di Roma e della As Roma Calcio femminile, e una rappresentativa under 15 delle scuole di calcio della provincia dell'Aquila.

"Il calcio femminile in Italia sta crescendo - ha detto ancora Di Biagio -, e questa è una buona notizia, come pure l'impegno che si sta concretizzando per dare forza al settore dei dilettanti, che rappresenta la fetta importante di questo sport ed è la base, la premessa, per il calcio professionistico". Ha commentato a sua volta Candela: "Questa bella giornata, con questi piccoli campioni e campionesse, in campo sono scesi i valori stessi dello sport, e della vita in generale. Non è importante che un giorno si riesca a diventare Roberto Baggio o Francesco Totti. Quello che conta è l'aggregazione sociale, è il divertirsi, è correre su un prato e spegnere magari il telefono cellulare". (ANSA).