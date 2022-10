Costa dei Trabocchi e vacanza attiva, incontro con Gal e Cna

(ANSA) - ROCCA SAN GIOVANNI, 10 OTT - Costruire un pacchetto di esperienze di turismo attivo per promuovere il territorio della provincia di Chieti, dalla costa alla collina, utilizzando il grande valore aggiunto costituito dalla Costa dei Trabocchi.

E' l'obiettivo dell'iniziativa rivolta agli operatori turistici dal Gruppo di Azione Locale (Gal) della Costa dei Trabocchi e da Cna Abruzzo, in programma oggi, 10 ottobre, alla Torre vinaria della Cantina Frentana a Rocca San Giovanni.

Il progetto, "Costa dei Trabocchi Active", prevede un ruolo attivo e propositivo da parte degli operatori locali, invitati a presentare pacchetti nel corso dell'evento e chiamati così ad assumere un ruolo da protagonisti, per dare vita a una vera e propria filiera.

All'appuntamento prenderanno parte, per il Gal il presidente Roberto Di Vincenzo, il direttore Carlo Ricci, l'animatore Giuseppe Di Biase; per la Cna il direttore regionale Graziano Di Costanzo, il presidente e il responsabile di Cna Turismo Abruzzo, rispettivamente Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese.

Il Gal della Costa dei Trabocchi, è un partenariato pubblico/privato nato nel novembre 2016 composto da Enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti privati che rappresentano il tessuto economico e sociale del territorio per un totale di 48 soci. In attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale Leader" del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, è titolato a gestire fondi per lo sviluppo territoriale, al fine di creare occupazione e migliorare le condizioni generali di vita nei comuni della Costa dei Trabocchi.

Cna Turismo Abruzzo è particolarmente attiva proprio nel segmento del turismo esperienziale: si è appena conclusa l'edizione 2022 di "Active", che quest'anno ha visto la presenza di giornalisti specializzati in tour per l'Abruzzo, e nei prossimi giorni sarà presente alla fiera internazionale TTG di Rimini. (ANSA).