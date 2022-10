Caro-energia:Upi e Anci Abruzzo chiedono ristoro enti locali

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - Inserire il ristoro anche per Comuni e Province per non tagliare servizi essenziali ai cittadini e per non creare dissesti di bilancio. Questa la richiesta congiunta da parte dei direttivi di Anci e Upi Abruzzo in merito ai rincari delle spese energetiche nei bilanci dei comuni e delle province.

"Anche nella nostra regione - spiegano in una nota Gianguido D'Alberto e Angelo Caruso, rispettivamente presidenti di Anci Abruzzo e Upi Abruzzo - la situazione è drammatica con previsioni di spesa che raddoppiano del 100% la spesa storica.

I ristori previsti finora dal governo, 800 milioni di cui 510 ancora da erogare, coprono a malapena il 30% del fabbisogno aggiuntivo. La stima di Anci Nazionale è che da qui a fine anno ci sarà bisogno di trovare almeno un altro miliardo per i nostri enti".

Una condizione difficile. "Siamo di fronte ad un drammatico dilemma - scrivono - in quanto o si usano le risorse ordinarie per far fronte al caro energia e si tagliano i servizi per scuole, opere pubbliche, assistenza sociale, attività culturali o, poiché per i Comuni e le Province non è prevista la possibilità di chiudere i bilanci in deficit, si determina il dissesto finanziario".

"La nostra richiesta - si legge ancora nella nota - è di insistere sul completo ristoro con nuovi stanziamenti per gli aumenti delle bollette e di avere tempi certi degli stessi visti gli adempimenti di bilancio, assestamento e bilancio preventivo".

"Chiediamo - concludono - che sia prevista nei primi provvedimenti la proroga delle scadenze di bilancio in maniera da consentire di programmare senza l'assillo di adempimenti a cui non potere dare seguito". (ANSA).