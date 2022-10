Teatro dei 99, all'Aquila nasce la scuola di Musical

(ANSA) - L'AQUILA, 08 OTT - Il Teatro dei 99 ha siglato un accordo la Bernestein School of Musical Theater di Bologna e il Conservatorio Statale di Musica "Alfredo Casella" per realizzare una scuola di Musical all'Aquila che offrirà un percorso pre-accademico. Al progetto aderisce la English School of L'Aquila. Bernstein School e Conservatorio Statale di Musica 'Casella' sono due strutture Afam, riconosciute dal Miur che rilasciano titoli di laurea. Il Teatro dei 99, ammessa al Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) con del Festival Danza "I Cento passi", conferma l'ottenimento del Fus per la triennalità 2022/2024.

"Con la scuola di Musical Theater la città dell'Aquila allarga l'offerta dell'alta formazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche - ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi - Come Comune abbiamo sottoscritto una convenzione con il Centro Studi L'Aquila Danza-Teatro dei 99 per offrire un sostegno ulteriore alle attività multidisciplinari, messe in campo dalla direzione artistica di Loredana Errico". "Un progetto che ha radici nel tempo - ha dichiarato Loredana Errico, direttore artistico del Teatro dei 99 - con Simona Molinari avevamo iniziato a proporre il Musical ai più piccoli".

"Essere perfomer - ha aggiunto Alessandro Di Giulio, coordinatore dei corsi 'Off' della Bernstein School - richiede un impegno costante. Da noi si respira l'aria tipica delle scuole di oltreoceano, offriamo una preparazione di altissima qualità".

"Siamo molto soddisfatti di questo progetto - ha detto il Maestro Claudio Di Massimantonio, direttore del Conservatorio - Noi siamo gli unici in Italia ad avere istituito un corso di maestro collaboratore per la danza, con un tirocinio nel Teatro dei 99. A fine anno sarà allestito lo spettacolo con gli allievi dei corsi di Musical Theater, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio". "Nel canto è molto importante la fonetica corretta - ha detto il direttore didattico di English School, Andrew Laird - Un performer deve riuscire anche a trasmettere le emozioni legate al testo che sta interpretando". (ANSA).