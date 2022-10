Lavori, possibile carenza idrica in 18 Comuni dell'Aquilano

(ANSA) - L'AQUILA, 08 OTT - Gran Sasso Acqua Spa informa che nella mattinata di domani potrebbero verificarsi carenze idriche in alcuni Comuni della provincia dell'Aquila poiché proseguiranno per tutta la notte, a causa di alcune difficoltà riscontrate dai tecnici, i lavori iniziati questa mattina a seguito di una perdita di acqua in via della Spiga, località San Giacomo, all'Aquila.

Questa mattina la fornitura idrica era stata sospesa solo nella zona di San Giacomo, con previsione di ripristinarla dopo le ore 20.

I Comuni dove potrebbero verificarsi carenze idriche sono i seguenti: L'Aquila, frazioni della zona est, Poggio Picenze, Barisciano, San Demetrio ne' Vestini, Prata d'Ansidonia, Fontecchio, Fagnano alto, San Pio delle Camere, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Caporciano, Ofena. (ANSA).