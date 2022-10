Giada Biaggi apre il cartellone di eventi culturali Univaq

(ANSA) - L'AQUILA, 08 OTT - Sceneggiatrice, stand-up comedian e autrice di podcast, la 31enne milanese Giada Biaggi è la protagonista del primo appuntamento di "Un anno con tredici lune", la stagione 2022 delle attività culturali dell'Università dell'Aquila. Lunedì 10 ottobre, alle ore 18.30, alla libreria Colacchi (corso Vittorio Emanuele II), l'autrice presenterà il suo romanzo d'esordio "Il bikini di Sylvia Plath" (Nottetempo).

Al centro del racconto la storia di Eva, brillante dottoranda in Filosofia dell'arte che vive in un monolocale milanese, legge Sylvia Plath mentre segue compulsivamente gli account social di Claudia Schiffer. Le sue giornate si dividono tra gli impegni accademici e le occasioni di socialità appannaggio della vita accademica, Impelagata in un'ossessiva relazione di sexting su Instagram, in una tesi di dottorato da concludere con un professore-seduttore e nello straniamento sintetico del diluvio digitale, E.

"Internet sa essere un luogo estremamente poetico - ha detto l'autrice a Cosmopolitan - su una finestra puoi vendere il tuo corpo su OnlyFans, sull'altra puoi ascoltare le poesie di Silvia Plath, un vaso di Pandora".

Biaggi è laureata in Filosofia, ha collaborato con varie testate, tra cui Cosmopolitan, D - la Repubblica, Elle, Marie Claire. Il suo podcast "Philosophy & the City", che attraverso un confronto ironico con la filosofia affronta le tematiche più rilevanti del dibattito contemporaneo, ha scalato le classifiche di Spotify. Cura una newsletter molto seguita, Daddy Issue.

A seguire, nel cartellone Univaq, ci saranno gli omaggi al regista Rainer Werner Fassbinder, realizzato in collaborazione con L'Aquila Film Festival (17, 19 e 21 ottobre), e quello a Pier Paolo Pasolini (Pasolini e la musica per il cinema, organizzato insieme alla Società aquilana concerti Barattelli, 25 ottobre) (ANSA).