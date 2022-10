Rugby, al via il campionato di serie C per il Pescara

(ANSA) - PESCARA, 07 OTT - Domenica prossima 9 ottobre prenderà il via il campionato di serie C per il Pescara Rugby Asd. Si giocherà la prima partita Poule 1, che vedrà "gli squali" affrontare il Foligno Rugby in casa, al "Rocco Febo" (ex Gesuiti), con fischio d'inizio alle 15:30. La società pescarese sarà impegnata in un Campionato interregionale composto da sei squadre: due abruzzesi, Pescara e Polisportiva Abruzzo, due marchigiane, Macerata e Unione Rugbistica Anconitana e due umbre, Foligno e Ternana. Saranno cinque le giornate di gara della fase di qualificazione; la prima classificata di questo campionato passerà a un girone nazionale per la promozione in serie B, tutte le altre invece continueranno in un girone interregionale.

Tanto entusiasmo e tanta voglia di giocare per i pescaresi della palla ovale: "Siamo molto emozionati per l'inizio del campionato - dichiara l'allenatore Augustin Nadalich - E' stato importante per noi riuscire a riformare una squadra solida dopo il periodo buio di pandemia, e ora siamo un bellissimo gruppo che lavora con impegno per rappresentare i valori della società e del rugby". "Dobbiamo canalizzare l'entusiasmo per il primo match casalingo in una grande partita. Ecco perché domenica aspettiamo una grossa risposta di pubblico, per tifare e supportarci", l'appello del capitano, il pilone Ernesto Trozzola. (ANSA).