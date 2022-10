NextAppennino: webinar Abruzzo Sviluppo su bandi per Mpmi

(ANSA) - PESCARA, 07 OTT - Dopo l'attivazione dei tre sportelli informativi a L'Aquila, Teramo e Torre de' Passeri, sulle opportunità previste dai Bandi Nextappennino del Fondo Complementare al PNRR per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia, Abruzzo Sviluppo organizza un incontro on line di approfondimento su alcuni bandi destinati, in particolare, alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi.

Martedì 11 ottobre, a partire dalle ore 15.30, gli esperti di Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo, approfondiranno le seguenti Misure: B1.3a, che mette a disposizione 100 milioni di euro per avvio, crescita e rientro di microimprese, B1.3b che destina 58 milioni per gli investimenti innovativi delle Pmi e, infine, la B1.3c, per l'avvio, la crescita e il rientro delle Pmi, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro.

Sono previsti gli interventi di Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo S.p.A., Romano Benini, coordinatore segreteria tecnica PNC Aree Sisma 2016/2009, Valentino Pierri, esperto Invitalia Misura B1.3a, Giovanna Pelliccione, esperta Invitalia Misura B1.3b ed Emanuele Incani, esperto Invitalia Misura B1.3c. Gli esperti di Invitalia saranno a disposizione anche per eventuali chiarimenti su queste misure.

Per partecipare al webinar basta collegarsi sulla piattaforma Google Meet, al link: meet.google.com/pjg-cfyn-daq. (ANSA).