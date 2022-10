Musica: il pianista Lupo inaugura la stagione Barattelli

(ANSA) - L'AQUILA, 07 OTT - Il pianista Benedetto Lupo torna a esibirsi all'Aquila in occasione del concerto inaugurale della 77/a stagione della Società aquilana dei concerti "Bonaventura Barattelli".

Il recital è in programma domenica 9 ottobre all'Auditorium del Parco con inizio alle 18. Considerato dalla critica internazionale come uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione, Benedetto Lupo ha debuttato a tredici anni con il Primo Concerto di Beethoven, imponendosi subito in numerosi concorsi internazionali.

La sua intensa attività concertistica lo ha portato in tutte le migliori sale da concerto, con orchestre e direttori di fama mondiale.

Pianista dal vasto repertorio, Benedetto Lupo ha al suo attivo anche un'importante attività cameristica e didattica; tiene masterclass presso importanti istituzioni internazionali ed è spesso invitato nelle giurie di prestigiosi concorsi pianistici internazionali.

È titolare della cattedra di pianoforte nell'ambito dei corsi di perfezionamento dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, istituzione della quale, dal dicembre 2015, è accademico effettivo.

Il programma del concerto prevede l'esecuzione di due serie di brani per pianoforte di Johannes Brahms, precisamente l'op. 118 e l'op. 119.

Nella seconda parte Benedetto Lupo interpreta due capolavori di Robert Schumann: le tre Romanze op. 28 e la Sonata n. 2 in sol.

min. op.22. Così si apre la serie dei grandi interpreti del pianoforte che prevede nella stagione della Barattelli la presenza di artisti di livello internazionale. Un appuntamento da non perdere, quindi, per gli appassionati del pianoforte, con la possibilità di ascoltare in recital Benedetto Lupo, uno dei migliori interpreti italiani, già apprezzato dal pubblico in altre prestigiose occasioni. (ANSA).