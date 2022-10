'Gianfranco Gorgoni Fest',omaggio a un gigante della fotografia

(ANSA) - CHIETI, 07 OTT - Il paese di Bomba (Chieti) celebra Gianfranco Gorgoni (1941-2019), 'gigante' della fotografia mondiale che, cresciuto nel piccolo centro della Val di Sangro e poi divenuto fotoreporter internazionale, ha raccontato con i suoi scatti parte del Novecento e degli anni Duemila. Ha lavorato per Times, Life, Newsweek e New York Times e dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso ha immortalato tanti protagonisti della Land Art. A Gorgoni, figlio dell'attrice cinematografica Olga Gorgoni, originaria di Bomba e morta nel 1954 a soli 32 anni, è stato intitolato il "Gianfranco Gorgoni Fest" che, organizzato dall'associazione NaturArte e dal Comune di Bomba e quest'anno alla sua prima edizione, prevede anche il contest fotografico "Montagna madre".

Alla manifestazione, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre a Bomba, è attesa la partecipazione della figlia del fotografo, Maya Gorgoni, che arriverà appositamente da New York.

Il programma sarà presentato alla stampa lunedì prossimo, 10 ottobre, alle 11, a Chieti, nella sala consiliare della Provincia.

Saranno presenti il sindaco di Bomba Raffaele Nasuti, l'ideatore e direttore artistico del festival Massimiliano Brutti e il fotografo Roberto Colacioppo, presidente della giuria del contest fotografico. A moderare, il giornalista Stanislao Liberatore. (ANSA).