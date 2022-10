Caro energia,consigliere Comune L'Aquila'moratoria su distacchi'

(ANSA) - L'AQUILA, 07 OTT - Una moratoria di almeno sei mesi dei distacchi che potrebbero essere messi in atto dalle società di distribuzione di luce e gas a seguito di esose bollette non pagate. Questo l'appello ai nuovi parlamentari che arriva da Laura Cococcetta, capogruppo di L'Aquila Futura nel Consiglio comunale del capoluogo abruzzese, alla luce delle difficoltà collegate al caro energia.

"L'attuale congiuntura economica - spiega Cococcetta - ci impone di condurre una serie di riflessioni che ci permettano di trovare soluzioni pratiche che possano risolvere le problematiche della cittadinanza nella sua più ampia accezione.

Il caro energia è una di quelle tematiche su cui attualmente la nostra nazione si sta diffusamente interrogando con una molteplicità di visioni e sulla quale anche noi, con il senso di responsabilità che sempre ci ha contraddistinto in questi anni di amministrazione, vogliamo dare un nostro fattivo contributo".

"Ci rivolgiamo ai parlamentari eletti nei nostri territori - aggiunge - ma più in generale a quelli di tutta Italia, chiedendo che si prenda seriamente in considerazione la possibilità di attuare una moratoria di almeno sei mesi nei confronti dei distacchi che potrebbero mettere in atto le società di distribuzione di luce e gas a seguito di esose bollette non pagate. Lo chiediamo tanto per i singoli cittadini quanto per le aziende". (ANSA).