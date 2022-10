Grande Pescara:Ass.,Comuni mettano in bilancio fondi fusione

(ANSA) - PESCARA, 06 OTT - "L'Associazione Nuova Pescara chiede ai Comuni di Pescara e Spoltore, in merito al contributo regionale di 300mila euro stabilito dalla Legge per la Fusione e finora non erogato, di seguire la scia del Comune di Montesilvano, che ha previsto in bilancio 40.000 euro per l'attività della Commissione Statuto presieduta da Enzo Fidanza.

Tale somma è anticipata formalmente da Montesilvano, ma di fatto viene erogata dalla Regione in quanto c'è l'obbligo della Legge.

Non si tratta di una forzatura: è un atto tecnico e politico che fa uscire gli enti da una situazione di stallo iniziata sin dall'approvazione della Legge sulla Nuova Pescara. Da allora, e parliamo del 2018, la Regione non ha mai messo mano al forziere e i tre Comuni non si sono mai adoperati realmente per sbloccare i fondi. Carlo Masci, sindaco di Pescara, Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, i componenti delle varie Commissioni inerenti la Fusione, gli assessori e i consiglieri dei due comuni, di maggioranza e di opposizione, sono chiamati a porre in essere atti concreti". Lo spiega in una nota l'Associazione Nuova Pescara (ANSA).