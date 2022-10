Giornalisti: pubblicato il bando 21/o Premio Guido Polidoro

(ANSA) - L'AQUILA, 06 OTT - In memoria dell'indimenticato giornalista abruzzese Guido Polidoro, torna anche quest'anno il Premio di Giornalismo a lui dedicato, organizzato dall'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio regionale dell'Abruzzo, la Fondazione Carispaq e BPER Banca. È stato pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione dei premi della XXI edizione del Premio Polidoro. Il Premio, rivolto a tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti iscritti all'Albo, si articola in un'unica sezione dotata di un primo premio del valore di 1.500 euro, il secondo premio di 1.000 euro e il terzo premio di 500 euro. Sono ammessi a partecipare al bando gli articoli giornalistici, i servizi, le inchieste e le foto che risultano pubblicati, radiotrasmessi, teletrasmessi, pubblicati online, nel periodo compreso tra il primo novembre 2021 e il 31 ottobre 2022. I giornalisti che intendono partecipare dovranno far pervenire i lavori, a pena di esclusione, in un numero massimo di 3 per ciascun concorrente, entro lunedì 28 novembre 2022. I lavori vanno inviati in plico chiuso con la dicitura: " Premio Polidoro XXI Edizione anno 202″″ alla segreteria dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, via Guido Polidoro 1, 67100 L'Aquila.

Il premio è intitolato a Guido Polidoro allo scopo di ricordare la figura dell'indimenticato esponente del giornalismo abruzzese, guida professionale per intere generazioni. Il bando è scaricabile sul sito odg.abruzzo.it. (ANSA).