Con piccozza in farmacia per medicina, arrestato per rapina

(ANSA) - PESCARA, 05 OTT - Entra in farmacia con una piccozza, minacciando il personale presente per farsi consegnare subito un medicinale, poi una volta ottenuto quanto chiesto fugge, ma è fermato da una pattuglia della polizia: protagonista dell'episodio un uomo di 43 anni, incensurato pescarese, arrestato dagli agenti della a Sezione Antirapina della Squadra Mobile per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; l'uomo, che ha aggredito i poliziotti con la piccozza, è stato anche denunciato per porto di strumenti atti ad offendere. In attesa dell'udienza di convalida l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

