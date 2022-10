Salute mentale: nuovo spazio espositivo del centro diurno

(ANSA) - L'AQUILA, 04 OTT - Ciotoline, contenitori, portavasi o altri elementi di arredo trovano posto in un'apposito spazio espositivo permanente curato dagli ospiti del Centro diurno psichiatrico della Asl. Uno spazio allestito in un locale all'interno del terminal di Collemaggio, vicino all'ex ospedale.

I piccoli oggetti sono realizzati a mano dagli ospiti del Centro, circa una ventina, erano stati esposti, finora, in particolari giornate, all'interno dei supermercati della zona. Le libere donazioni dei visitatori saranno poi utilizzate per lo svolgimento delle attività del Centro diurno psichiatrico.

All'inaugurazione dello spazio, il professor Alessandro Rossi, responsabile del Dipartimento salute mentale dell'Azienda sanitaria. Con lui anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi in rappresentanza del Comune che ha messo a disposizione i locali gratuitamente.

"Come amministrazione - ha detto quest'ultimo - abbiamo ritenuto fosse importante dare un segnale di vicinanza e sostegno alle attività svolte dal Centro diurno per mostrare come il percorso terapeutico condotto al suo interno possa esprimersi anche attraverso la creatività e la manualità, in un luogo molto frequentato quotidianamente, affinché quante più persone possibili possano essere sensibilizzate su un tema delicato come quello della salute mentale". (ANSA).