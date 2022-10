Da neutrini a bondage,Università va tra la gente all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 03 OTT - L'Università scende in città, i professori in piazza e nei locali: dai neutrini alle molecole delle emozioni del vino, dal futuro dell'immagine alle serie tv sul bondage per avvicinare, aprire e coinvolgere l'intelligenza accademica alle persone comuni.

Con la nomina a nuovo Prorettore vicario Roberto Cipollone, il Rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, ha aperto la presentazione delle attività culturali dell'Ateneo, questa mattina nel Rettorato. Cinema, musica, teatro, letteratura, serie tv e incontri divulgativi sono gli ambiti di offerta, divisi in quattro filoni. Eventi per gli studenti, ma per i cittadini. Gli appuntamenti, che vanno da ottobre a giugno, sono gratuiti e a ingresso libero, eccetto i laboratori teatrali che necessitano di prenotazione. Letteratura, Musica e Cinema proposte nella sezione "Un anno con tredici Lune". Nell'offerta anche "Pasolini e la musica per il cinema" (25 ottobre), Paolo Benvengù (24 ottobre) e per il cinema una retrospettiva su Rainer Werner Fassbinder (17 ottobre). "Si inaugura la collaborazione del Festival del Medio Evo.

Tornano le collaborazioni con L'Aquila Film Festival e con la società dei concerti Barattelli. Un'offerta di alto profilo, ma anche popolare". Per il teatro la 5^edizione di "Aria teatrofestival". Tra gli eventi "Fanny & Alexander, l'amica geniale a fumetti" (25 novembre, e i laboratori (22-30 ottobre e 7-13 novembre). Giunti alla 19esima edizione torna la sezione: "I Mercoledì della cultura" , che conferma la missione della divulgazione dell'Ateneo. "Lo scopo è quello di uscire dalle aule e trovare posto nei bar, osterie e luoghi di divulgazione di vari argomenti", ha detto il docente Marcello Crucianelli.

"Cerchiamo di allargare i nostri orizzonti al pubblico di non addetti ai lavori." Nella stagione di quest'anno ci sono tre appuntamenti: "il vino e le molecole dell'emozione" (12 ottobre) "Il futuro delle immagini" (9 novembre) e "Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò: la chiralità nella scienza e nella tecnologia" (14 dicembre). È stata introdotta con quarta sezione "Le serie tv". Visione e discussione collettiva, le prime due sono: "Dead Set" (2-3 novembre) e "Bonding" (12-13 dicembre). (ANSA).