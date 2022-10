Da 6 Paesi per il Campionato Mondiale Master di Surf Casting

(ANSA) - ORTONA, 03 OTT - La Costa dei Trabocchi costellata di canne da pesca con il Quinto Campionato Mondiale Master di Surf Casting organizzato dalla Federazione Italiana Pesca (Fipsas) di Chieti, al via questo pomeriggio. Circa 60 gli atleti provenienti da Portogallo, Croazia, Inghilterra, Spagna, Germania e Italia. Nel rispetto dell'ambiente, i partecipanti lanceranno le loro canne fino a 150 metri dalla riva, faranno misurare velocemente i pesci catturati dal giudice di gara - una tabella di comparazione trasforma i centimetri in punteggio - e li restituiranno al mare. In questo periodo, spiegano i tecnici, si pescano soprattutto mormore, orate e occhiate. Oggi si pesca dalle ore 16 alle 20 sulla costa di Francavilla al Mare (Chieti), domani alla stessa ora a Fossacesia (Chieti), mercoledì a Vasto (Chieti), giovedì a Casalbordino (Chieti).

Venerdì ultimo giorno di gare a Fossacesia al mattino. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì alle 18 nel teatro La Sirena di Francavilla.

Ieri a Ortona cerimonia inaugurale della manifestazione.

Tutti i componenti delle squadre hanno sfilato con le loro bandiere fino Piazza della Repubblica dove sono stati eseguiti gli inni delle nazioni in gara. Hanno partecipato anche rappresentanti della Federazione Italiana Pesca (Fipsas) di Chieti, organizzatrice dell'evento con il patrocinio della Regione Abruzzo. e di tutte le città coinvolte, oltre alle autorità militari di Ortona.

Preziosa anche la collaborazione degli studenti dell'Istituto Nautico di Ortona "Acciaiuoli-Enaudi" e dei giovani atleti della Lega Navale sezione di Ortona. L'Italia è presente con due team, ognuno con 5 atleti che pescano con la canna da riva. I campioni in carica sono gli atleti del Portogallo, vincitori del Mondiale dello scorso anno. (ANSA).