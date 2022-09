Bussi: Edison, 2A/2B bonifica preventiva iniziata nel 2019 (2)

(ANSA) - PESCARA, 30 SET - Allo stato attuale, Edison sta apportando alcune integrazioni richieste dal MiTe, su parere di Ispra e Arta, al progetto di rimozione dei rifiuti di fase 0 (con termine di invio il 14 ottobre) e sta predisponendo l'invio dei risultati delle indagini di fase 1, terminate in agosto. Per quanto riguarda le attività di messa in sicurezza delle acque sotterranee, a settembre 2020 è stato ripristinato e integrato l'impianto di pump & stock precedentemente installato da Solvay per l'emungimento e il trattamento delle acque di falda.

Dall'avvio dell'impianto a fine giugno 2022, sono stati complessivamente smaltiti 3.856 metri cubi di acque emunte.

Inoltre, sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio effettuate dal 2020, Edison ha aumentato il numero dei piezometri che fanno parte della rete di estrazione delle acque.

E da gennaio 2022 ha incrementato la frequenza dei monitoraggi, per esercitare un miglior controllo degli effetti indotti dalle misure di prevenzione sulla qualità delle acque sotterranee. In risposta all'ordinanza della Provincia di Pescara "Sedimenti del fiume Tirino nel tratto da monte a valle delle aree 2A 2B e limitrofe in località Bussi sul Tirino" Edison ha realizzato in agosto le attività propedeutiche agli interventi di caratterizzazione e rimozione dei sedimenti contaminati: gli interventi di sfalcio e pulizia delle sponde, i rilievi topografici delle rive e l'analisi dell'andamento del fondo del fiume, le indagini geofisiche finalizzate a individuare eventuali masse metalliche. Il 15 settembre la società ha inviato al Ministero della Transizione ecologica una proposta di caratterizzazione dell'intero tratto di fiume oggetto dell'ordinanza e di rimozione in via prioritaria dei sedimenti nell'area del transetto T3 (il punto con la maggiore concentrazione di contaminanti secondo le prime analisi effettuate da Arta); e richiesto la convocazione di un Tavolo tecnico per condividere con gli enti coinvolti il percorso operativo. (ANSA).