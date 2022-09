Sanità: Corte Conti, in Abruzzo ridotta mobilità passiva

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - In Abruzzo incide ancora molto la mobilità sanitaria passiva, quindi l'invito è a realizzare accordi di confine: lo si legge nella relazione della Corte dei Conti sul Bilancio 2021 della Regione Abruzzo. Infatti sul "sul Sistema sanitario da un punto di vista finanziario, oltreché ambientale e sociale, il fenomeno della mobilità interregionale che - in un certo qual modo - è un indicatore della soddisfazione, agendo sul versante del consumo o su quello della produzione dei servizi. Tale fenomeno produce costi per le regioni con mobilità passiva o ricavi per le regioni in mobilità attiva. Anche nel 2021 il saldo complessivo per mobilità in Abruzzo risulta negativo, pari a 94 milioni di euro, in miglioramento rispetto all'annualità precedente".

Nel dettaglio poi si spiega che "la Asl aquilana che negli anni passati registrava un saldo positivo (da ultimo nel 2020 pari a 1,7 mln, pur se in riduzione rispetto al 2019 in cui era pari 13,3 mln), nell'annualità in esame registra un saldo negativo pari a euro 235.382", tenendo conto che "l'Azienda ha fissato un planning di azioni ed obiettivi tanto ambizioso quanto doveroso e completo. Le altre Aziende sanitarie, in linea con le annualità precedenti, presentano nel 2021 un saldo negativo, ma mentre per la Asl di Lanciano- Corte dei conti | Rendiconto generale Regione Abruzzo 2021 49 Vasto-Chieti e per la Asl di Teramo gli importi risultano inferiori rispetto al 2020, la Asl di Pescara peggiora il risultato passando da euro 16,2 mln (2020) a 23,6 mln (2021).

L'Azienda di Teramo continua a registrare importi a debito più consistenti prevalentemente verso le aree confinanti, ma, come detto, in diminuzione. Va osservato il recente impegno verso nuove offerte sanitarie con progetti quali la microchirurgia cardiologica o toracica a Teramo e l'acceleratore lineare di ultima generazione recentemente acquistato a Chieti, strumento da cui si attendono importanti risultati in ordine alla riduzione delle liste d'attesa e su cui vigilerà questa Corte".

