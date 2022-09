Regione: Corte Conti approva Bilancio Abruzzo 2021

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - La Corte dei Conti ha parificato il Bilancio 2021 della Regione Abruzzo. Come ha spiegato il presidente Stefano Siragusa la Corte ha apprezzato "lo sforzo nel rispetto degli equilibri e la collaborazione tra le istituzioni", specie dopo le sentenze di fine anno della Corte Costituzionale che di fatto hanno "ritardato le procedure dell'Amministrazione regionale" nella realizzazione del Bilancio 2022. Positivo anche che la Regione "sia riuscita ad evitare l'esercizio provvisorio".

Luci insomma ma anche qualche ombra: il via libera al bilancio porta con se qualche cartellino giallo, specie per quanto riguarda la capacità di controllo delle aziende partecipate, come nel caso dei Consorzi di Bonifica. Nella sentenza di approvazione la Corte dei Conti ha invitato la Regione Abruzzo a dotarsi di strumenti di controllo unico per riportare le partecipate in una corretta strada di economie. (ANSA).