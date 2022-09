Finge di essere vaccinato contro il Covid, infermiere sospeso

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - Finge di essere vaccinato contro il Covid: per questo motivo la Digos, con il coordinamento della Procura della Repubblica di L'Aquila, ha notificato il decreto di sequestro preventivo e la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a un infermiere della zona.

Le attività di indagine sono partite a seguito di una segnalazione dell'Ordine delle professioni infermieristiche dell'Aquila e hanno permesso di riscontrare la falsità della documentazione prodotta dall'operatore sanitario. Dalle indagini, infatti, risulta che l'infermiere non si è mai sottoposto al ciclo vaccinale obbligatorio e che la certificazione presentata al datore di lavoro aveva lo scopo di indurre in errore l' azienda sanitaria dove presta servizio, al fine di evitare la sospensione dall'albo professionale e la conseguente perdita degli emolumenti.

Pertanto, la Procura ha richiesto e ottenuto il sequestro preventivo delle somme percepite dall'infermiere e l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare personale della sospensione dall'esercizio della professione infermieristica. Il procedimento è al suo inizio e le accuse mosse all'infermiere professionale - finora ritenute fondate dall'autorità giudiziaria - troveranno conferma o smentita nelle successive fasi della procedura. (ANSA).