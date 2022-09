Acqua: nessun gestore Abruzzo ha ingegnere idraulico

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - "Sembra incredibile, ma oggi in commissione abbiamo scoperto che nessuna delle sei società di gestione del servizio idrico in Abruzzo ha nel proprio organico un ingegnere idraulico. L'Ersi ne ha uno solo, peraltro, prossimo al pensionamento. È una cosa molto grave". Lo afferma la consigliera regionale Sara Marcozzi, presidente della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Abruzzo, a proposito di quanto emerso nella prima seduta dell'organismo.

Nel corso della seduta della Commissione, durante l'audizione del presidente dell'Ersi, Nunzio Merolli, è infatti emerso che nessuna delle società di gestione presenti sul territorio - Gsa, Aca, Sasi, Cam, Ruzzo e Saca - ha un ingegnere idraulico nel proprio organico.

"Una carenza inspiegabile se consideriamo il considerevole numero di dipendenti di queste società. L'attuale pianta organica di ognuna delle sei società di gestione è evidentemente una criticità su cui si deve intervenire al più presto", sottolinea Marcozzi. (ANSA).