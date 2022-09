Acqua: Commissione,Ruzzo Reti non poteva ridurre tariffa 10%

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - Ruzzo Reti, società di gestione del sistema idrico nel Teramano, non poteva annunciare la riduzione della tariffa del 10%. E' un'altra delle circostanze emerse nel corso della prima seduta della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Abruzzo. A riferirlo sono stati i tecnici dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo (Ersi), oggi convocato in audizione.

"L'Ente gestore - afferma il presidente della Commissione d'inchiesta, Sara Marcozzi - ci ha spiegato che questa diminuzione è arrivata senza alcuna forma di condivisione né con Arera né con Ersi. È una comunicazione, quindi, su cui non si ha alcun tipo di certezza. Questo perché Ruzzo Reti, da quanto emerso, non ha titolo per poter prendere questa decisione in autonomia. La valutazione della tariffa non può essere in capo alla società di gestione. È un'altra delle tante criticità su cui faremo luce con grande attenzione". (ANSA).