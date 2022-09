Aci offre controlli gratuiti udito per guida sicura

(ANSA) - PESCARA, 29 SET - Sentire bene per guidare in sicurezza. Parte da Pescara la campagna di prevenzione per la sicurezza al volante promossa dall'Automobile Club Pescara in collaborazione con l'Istituto Acustico Maico. Il progetto, che si inserisce nell'ambito della informazione e sensibilizzazione sui disturbi uditivi, permetterà agli automobilisti di controllare gratuitamente lo stato del proprio udito, grazie a giornate di screening, organizzate per tutto il mese di ottobre, nelle diverse delegazioni Aci della provincia di Pescara.

Dagli ultimi dati è emerso che un italiano su tre soffre di carenze uditive e il problema cresce in modo proporzionale all'età. Secondo l'Istat, entro il 2050 gli ultra 65enni arriveranno a essere oltre 20 milioni. Sono persone che continueranno a guidare l'automobile, con il rischio di un peggioramento dei livelli di sicurezza sulle strade, se non verrà attuata una strategia contro la sordità e l'ipoacusia. "Le rilevazioni statistiche dell'ACI misurano lo stretto legame della sordità con la distrazione, che è la prima causa di incidente: il 20,5% dei conducenti in realtà non comprende i notiziari radiofonici sul traffico, il 17,4% non percepisce la conversazione tra gli altri passeggeri e il 16,4% chiede spesso di ripetere quanto detto da chi gli sta seduto accanto", afferma il Presidente dell'Automobile Club Pescara Giampiero Sartorelli.

"Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un interesse crescente nei confronti dell'udito e i cittadini stanno scoprendo che è necessario sentire bene per vivere meglio. È importante proseguire questa sensibilizzazione, soprattutto se parliamo di un tema fondamentale come quello della sicurezza stradale", dichiara Mauro Menzietti, amministratore dell'Istituto Acustico MAICO.

I controlli, che saranno tenuti da tecnici audioprotesisti Maico specializzati, si svolgeranno a partire dal prossimo 10 ottobre, nelle delegazioni ACI di Pescara, Penne, Scafa, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Cepagatti, Torre de' Passeri. (ANSA).