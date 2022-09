Univaq, a Street Science focus su clima, storia e spazio

(ANSA) - L'AQUILA, 28 SET - Fitto il programma che caratterizza le ultime tre giornate di Univaq Street Science, la settimana alla divulgazione della ricerca scientifica organizzata dall'Università dell'Aquila. Nel pomeriggio di giovedì 29 settembre, all'Auditorium del Parco, dopo una mattinata di eventi riservati alle scuole, sono in programma tre appuntamenti: alle 18 i professori Univaq Antonio Mecozzi, Simone Gozzano e Carlo Maria Scoppola ragioneranno intorno alla fantascienza cercando di capire se e come si sono avverate le profezie del passato. Alle 19.30, sempre all'Auditorium, Amedeo Feniello, professore di Storia medievale, e Mario Prignano (Tg1), si confronteranno sulle somiglianze e le differenze che intercorrono tra storia e cronaca. A seguire (ore 21), incontro con Ettore Perozzi, fisico dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), che cercherà di rispondere al quesito "Come capire se un corpo celeste diretto verso la Terra è veramente pericoloso?".

Venerdì, il programma confluisce nella Notte dei ricercatori, con iniziative che si svolgeranno dal mattino fino a tarda sera culminando con la grande festa "Univaq Party", in programma dalle 19 a piazza San Basilio, con musica dal vivo e dj set.

Nel pomeriggio, "la Lectio intoscibile" di Gino Bucci, ideatore del popolarissimo profilo social "L'Abruzzese fuori sede", dedicata a Serafino Aquilano (17.30 Auditorium). Sempre venerdì, al Parco del Castello ci sarà il consueto appuntamento con i pop-up della scienza, stand divulgativi.

Alle 10.30, al Ridotto del Teatro Comunale, andrà in scena lo spettacolo "La scomparsa di Majorana", adattamento, firmato dal regista Fabrizio Catala, del romanzo di Leonardo Sciascia incentrato sulla scomparsa di Ettore Majorana. A partire dalle 14, il centro diventerà lo scenario di gioco per gare di orienteering e per cacce al tesoro con giochi di logica, scienze, medicina, biotecnologie, ingegneria e scienze umane.

Street Science terminerà sabato 1° ottobre, con un convegno su clima e meteorologia organizzato dal Cetemps. Una piccola coda martedì 4 ottobre, con la "Sfida tra cervelli", triangolare calcistico tra Univaq, Gssi e Laboratori del Gran Sasso. (ANSA).