Giro: Menna, provincia Chieti e trabocchi protagonisti

(ANSA) - CHIETI, 28 SET - "L'Abruzzo e la provincia di Chieti saranno ancora una volta protagonisti del Giro d'Italia con la 'Grande Partenza' dalla Via Verde Costa dei Trabocchi per la cronometro di sabato 6 maggio 2023, che darà il via alla 106/ma edizione. A fare dunque da apripista al più importante e seguito evento sportivo italiano nel mondo saranno i panorami mozzafiato e le scogliere a picco sul mare della nostra meravigliosa provincia". Lo ha affermato il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, al termine della presentazione svoltasi questa mattina all'Aquila e alla quale ha preso parte il consigliere provinciale con delega alla Via Verde Davide Caporale.

"Sarà un Giro d'Italia che vedrà i riflettori accesi della stampa nazionale e internazionale anche su Vasto e San Salvo, dove sono previste una partenza e un arrivo, oltre che su Teramo e Campo Imperatore, grazie all'impegno della Regione e al fiduciario Rcs Maurizio Formichetti - osserva Menna - Il Giro d'Italia permetterà ancora una volta alla nostra provincia e alla nostra regione di avere una vetrina di inestimabile valore per la promozione delle straordinarie ricchezze del nostro paesaggio. In particolare la cronometro Fossacesia Marina-Ortona sulla Via Verde Costa dei Trabocchi sarà una importante occasione di valorizzazione di quella che è una realtà fondamentale per il nostro territorio, un grande evento internazionale che sarà capace di dare un forte impulso alla economia turistica dei Comuni della Via Verde e dell'intero Abruzzo".

"E' un grande orgoglio per la Provincia di Chieti poter ospitare su una propria infrastruttura la grande partenza del Giro d'Italia 2023 - commenta Caporale - La Via Verde della Costa dei Trabocchi è una grande occasione di crescita per tutta la Regione e siamo felici che milioni di spettatori potranno vedere la bellezza di un progetto concepito e partito da lontano su iniziativa della Provincia di Chieti. Venerdì 30 settembre approfondiremo lo stato dell'arte di questa opera strategica in una conferenza stampa dedicata proprio alla Via Verde". (ANSA).