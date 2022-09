Giro: D'Alberto, aiuterà Teramo e suo rilancio turistico

(ANSA) - TERAMO, 28 SET - "Non c'è solo la straordinaria potenzialità sportiva del Giro d'Italia, ma la capacità di sviluppare la promozione turistica della città di Teramo, che sta rinascendo dopo le calamità naturali e la pandemia" così il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto alla presentazione della Grande Partenza del Giro 2023 dall'Abruzzo che si è svolta all'aquila stamattina. La città e il suo territorio, dove le gru della ricostruzione post sisma sono al lavoro a tempo pieno ha colto l'occasione di partecipare all'evento sportivo più popolare d'Italia per promuovere la sua immagine e le eccellenze del suo territorio sulle oltre 200 testate giornalistiche internazionali coinvolte in questa manifestazione. Previste circa 1500 presenze di lavoratori del Giro e migliaia di appassionati e turisti che raggiungeranno di persona Teramo per incontrare i ciclisti, ma anche assistere al grande show del Villaggio Rosa di partenza che sarà allestito in città.

L'occasione per toccare con mano e vedere da vicino gli eroi del ciclismo. La Gran Partenza del Giro è fissata per il 6 maggio sulla Costa dei Trabocchi con una tappa a cronometro da Fossacesia Marittima a Ortona e il giorno dopo, 7 maggio, partenza da Teramo fino a San Salvo. Tappa di 188 km, tutta in provincia nella prima parte, sostanzialmente in piano, con alcune deviazioni su piccole salite come Silvi Paese e Ripa Teatina, fino a raggiungere il mare. Una frazione adatta ai velocisti con volata di gruppo assicurata. "Attraverso il la visibilità che da il Giro e l'organizzazione degli eventi di avvicinamento ad esso legati, la città punterà su questo evento per la promozione del proprio territorio e delle sue potenzialità. La bella notizia della tappa Teramo - San salvo era nell'aria, abbiamo aspettato la giornata di oggi per l'ufficializzazione e ringraziamo la Regione Abruzzo per essersi fatta promotrice di questa iniziativa che sarà grande risalto a tutta la regione", conclude D'Alberto. (ANSA).