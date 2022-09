Auto: Piccioni si conferma campione italiano Aci karting

(ANSA) - TERAMO, 28 SET - È Antonio Piccioni ad aggiudicarsi, nel weekend 23-25 settembre e per il secondo anno consecutivo, il titolo di campione italiano ACI Karting nella categoria KZN Under, al kartodromo di Val Vibrata a Sant'Egidio (Teramo).

Fine settimana di gara intenso e non facilissimo per il pilota di Bellante (Teramo), che ha conquistato il titolo per un decimo di secondo sul suo diretto competitor dopo un duello emozionante che ha lasciato tutti gli ospiti del circuito con il fiato sospeso.

"Nonostante tutto e nonostante tutti - commenta - lo abbiamo portato a casa di nuovo. Onore ai miei avversari che mi hanno fatto sudare fino all'ultima marcia. Grazie a Toni Taglienti, Tk Kart e Testagialla per il materiale, grazie a chiunque mi ha aiutato, a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha tifato. Ma soprattutto grazie a mio padre, perché vincere nel kartodromo di casa, davanti a lui, nel circuito dove mi ha cresciuto e dove ha investito tanto per me, è impagabile." (ANSA).