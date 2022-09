Porti, al Salone del Camper Molise con progetto 'Framesport'

(ANSA) - TERMOLI, 27 SET - Le opportunità per i piccoli porti dell'Adriatico con il Progetto Transfrontaliero Italia-Croazia "Framesport" al centro di promozione e incontri informativi nello stand del Molise al Salone del Camper di Parma. Non solo promozione turistica, dunque, nell'evento fieristico dedicato all'outdoor, ma anche sensibilizzazione sui progetti europei.

L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise che ha curato la partecipazione della Regione alla vetrina italiana dedicata al turismo "en plein air" ha tenuto vari focus informativi con operatori del salone e visitatori sul programma "Framesport" di cui è partner.

L'Interreg ha come obiettivo l'elaborazione di un quadro strategico per lo sviluppo e pianificazione di piccoli porti lungo le coste adriatiche. Punta a sostenere ed enfatizzare il ruolo degli scali come importanti porte dei territori interni dell'Adriatico. Con "Framesport" i porti minori diventano motori della crescita sostenibile delle aree costiere e interne.

Sedici i partner del Progetto Transfrontaliero, 8 italiani e 8 croati. Tra le attività in programma: il rafforzamento delle competenze transfrontaliere, l'implementazione di soluzioni elettroniche innovative per la gestione intelligente dei servizi portuali. (ANSA).