Elezioni: Liris, per Fdi in Abruzzo momento responsabilità

(ANSA) - PESCARA, 26 SET - "In Abruzzo un centrodestra che vince alla grande, il dato è di un centrodestra fortissimo e di un Fdi partito trainante della coalizione, una grande responsabilità sulle spalle degli uomini e delle donne scelti da Fdi per guidare la coalizione, come nel mio caso, un atteggiamento di maturità e forza in vista delle sfide che ci attendono alla Camera e al Senato. Solo con maggioranza qualificate e forti si possono affrontare le sfide. Ora non è un festeggiamento, ma l'inizio di una grande forma di responsabilità". Così, in un'intervista all'emittente tv Rete8 nella notte, il candidato al Senato Guido Liris, assessore con deleghe Bilancio, Personale, Sport e Patrimonio nella Giunta regionale abruzzese guidata dall'esponente di Fratelli d'Italia Marco Marsilio.

