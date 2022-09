EuroVolley U20: Italia-Bulgaria 3-1, azzurri in finale

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 24 SET - L'Italia U20 maschile di volley batte la Bulgaria per 3-1 (23-25, 25-17, 25-18, 25-20) a Montesilvano e conquista la finale di Eurovolley 2022, i campionati europei che si stanno disputando in Abruzzo.

Gli azzurri affronteranno domani sera, alle 20, sempre a Montesilvano, la vincente tra Polonia e Belgio, l'altra semifinale in programma stasera a partire dalle 20. (ANSA).