'Amico Rom', 29/a edizione a Laterza, Lanciano e Campobasso

(ANSA) - LANCIANO, 24 SET - È Neziri Nedzmedin, scrittore, intellettuale e attivista rom kosovaro che vive a Strasburgo, il vincitore assoluto della 29/a edizione del Concorso Artistico Internazionale "Amico Rom" organizzato dall'associazione Them Romano di Lanciano, presieduta dal musicista Alexian Santino Spinelli. Novità dell'edizione 2022 è che le cerimonie di premiazione si terranno a Laterza (Taranto) e a Lanciano (Chieti), gemellate fra loro sulla base dell'accoglienza dei rom e sinti, e a Campobasso; ad ogni evento saranno presenti i rappresentanti delle tre amministrazioni che hanno già collaborato nel 2021 in occasione della ricorrenza della Rivolta ad Auschwitz di rom e sinti del 16 maggio 1944. Il 15 maggio 2021 hanno organizzato, con Them Romanò e l'Unione delle Comunità Romanès in Italia (Ucri) il concerto etnosinfonico dell'Alexian Group e Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro.

A Laterza il 3 ottobre dalle 10, nella Sala Cavallerizza, attesi Moni Ovadia, Vauro Senesi, Mimmo Lucano e Paco Suarez.

L'evento sarà preceduto dalla deposizione di una corona alla targa in maiolica laertina che ricorda il Samudaripen dei rom e sinti. La seconda parte della Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Lanciano al Teatro Fenaroli il 3 ottobre alle 21: saranno premiati tra gli altri il vicepresidente del Parlamento croato Veljko Kajtazi e l'artista Enrico Fink. Il giorno dopo, alle 10, nella città abruzzese cerimonia di deposizione di una corona d'alloro al Monumento al Samudaripen al Parco delle Memorie. La sera del 4 ottobre sarà il turno di Campobasso: alle 20 terza parte della premiazione al Teatro Savoia, alle 21 un concerto di musiche e danze rom dell'Alexian Group. Saranno premiati, tra gli altri, il conduttore Rai Sigfrido Ranucci, l'artista Paco Suarez, il vicepresidente del Parlamento croato Veljko Kajtazi.

Il 6 ottobre alle 11 lezione/concerto di Alexian Santino Spinelli nella scuola di Vinchiaturo (Campobasso) e dalle 15 alle 17 laboratorio di danze rom a Campobasso. (ANSA).