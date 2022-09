EuroVolley U20M: Italia-Polonia 3-0, azzurri in semifinale

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 22 SET - L'Italia U20 maschile di volley batte la Polonia per 3-0 (25-18, 26-24, 25-14) e si aggiudica il primo posto nel girone A di Eurovolley 2022, campionati europei che si disputano in Abruzzo: gli azzurri grazie alla vittoria di stasera, davanti al pubblico di Montesilvano, hanno scavalcato in classifica proprio i polacchi che finora avevano vinto quattro gare su quattro.

Entrambe le squadre accedono alle semifinali, in programma sabato 24 settembre a Montesilvano (Pescara): l'Italia incontrerà alle 17.30 la Bulgaria, seconda classificata del girone B, mentre la Polonia sfiderà alle 20 il Belgio, prima classificata del girone B. La finale è in programma a Montesilvano domenica 25 settembre alle 20. (ANSA).