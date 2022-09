Cede scala Globe:studente,io a un passo ma sono tornato indietro

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Non c'è stato un grosso rumore perché si è staccata per intero e ha fatto rumore solo quando ha toccato terra. Io e i miei compagni abbiamo capito che l'unica cosa da fare era girarsi, rientrare nella struttura e non appendersi al balconcino. Io ero ad un passo di distanza". E' quanto racconta Antonio, uno degli studenti dell'istituto che oggi si trovava al Globe Theatre a Roma durante il cedimento di una delle scale del teatro, il quale spiega che la sua classe si è fermata prima della scala. I ragazzi sono stati fatti scendere dalle scale antincendio che usano gli attori, quella a pioli.

"Ci stiamo consolando tra di noi perché qualcuno era un po' preoccupato e poi cerchiamo di capire come tornare a casa": sono scosse le professoresse del Polo Liceale Statale Saffo che stanno cercando di capire come tornare a casa dopo la disavventura al Globe Theatre di Roma, alla fine di uno spettacolo per le scuole, il Macbeth. "Ci siamo avvicinate all'uscita dopo che è finito lo spettacolo - racconta ad ANSA Simona di Felice professoressa al Saffo - e sono arrivati dei ragazzi gridando 'prof sono cadute le scale' ci siamo fermate, siamo tornate ad accertarci e in pratica le scale hanno ceduto alcuni ragazzi sono coinvolti in questa caduta delle travi del fondo delle scale. Ci sono nove ragazzi coinvolti e sono stati tutti portati all'ospedale, anche se in ospedali diversi". I ragazzi sono caduti da un piano all'altro circa tre metri.

"Sono stati molto veloci - spiega un'altra professoressa, Filomena Cantoro - sono stati bravi anche i gestori della struttura che ci hanno messo in sicurezza e ci hanno fatto uscire, sono arrivate subito le forze dell'ordine. Tutto si è svolto con molta calma e regolarità". Le classi, circa 140 ragazzi in tre pullman, sono partite stamattina alle 6 da Roseto degli Abruzzi per vedere lo spettacolo. "E' una consuetudine della nostra scuola - continua la professoressa Cantoro - anche ieri altri tre pullman della nostra scuola sono venuti qui per lo spettacolo ma non è successo niente". "Ci dispiace per oggi ma speriamo che si risolva nel migliore dei mondi - continua la prof - i ragazzi erano coscienti, non c'erano feriti gravi".

L'età dei ragazzi è quella delle classi del 4o e 5o anno del liceo dai 17 ai 19 anni. "Io ero al terzo livello la parte più in alto - dice all'ANSA Antonio Papini della 5B del Saffo di Roseto degli Abruzzi - stavamo uscendo dal terzo livello dopo la fine dell'opera teatrale e la classe prima della nostra e quella ancora prima sono cadute dalle scale che sono crollate.

Fortunatamente le scale sono crollate completamente quindi hanno attutito la caduta e non si sono fatti dei veri e propri danni".

