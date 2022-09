Rubano auto a Vasto, arrestati a Termoli dai Carabinieri

(ANSA) - TERMOLI, 21 SET - Rubano un'auto a Vasto (Chieti), ma durante la fuga verso la Puglia vengono fermati e arrestati a Termoli (Campobasso) dai Carabinieri, in flagranza di reato. Si è fermata vicino all'ospedale 'San Timoteo' la corsa di due pugliesi. Sono accusati di furto aggravato, danneggiamento, riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di una centralina per autoveicoli modificata tipo "OBD", due cacciaviti di cui uno alterato e un pennarello nero utilizzato per alterare la targa originale del mezzo.

Le ulteriori indagini hanno consentito di trovare l'autovettura utilizzata dai due per arrivare a Termoli, subito requisita, all'interno della quale sono stati scoperti numerosi arnesi da scasso e attrezzi utili per il compimento di furti di veicoli.

La vettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Il Tribunale di Larino (Campobasso) ha convalidato l'arresto dei due uomini di San Severo disponendo la custodia cautelare ai domiciliari. (ANSA).