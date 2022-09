Prima neve sul Gran Sasso, -1.5 gradi al Rifugio Franchetti

(ANSA) - L'AQUILA, 21 SET - Prima neve della stagione sul Gran Sasso, al Rifugio Franchetti, 2433 metri di quota sul versante teramano nel territorio del comune di Pietracamela (Teramo), dove la temperatura minima è stata - 1.5 gradi alle 8:09, come rilevato dalla stazione meteo dell'associazione Caput Frigoris. Sul sito https://www.caputfrigoris.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/aqcaputfrigoris è possibile consultare dati meteorologici registrati dalla rete di monitoraggio dell'associazione, rete costituita, in Abruzzo e regioni limitrofe, da oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e da altre di proprietà di soci.

Minima sotto lo zero anche a Rocca di Mezzo (L'Aquila), con -1.3 gradi registrati alle 5:59 dalla stazione a quota 1280 metri. A Pescocostanzo (L'Aquila), stazione di Quarto di Santa Chiara (di proprietà Chieti Meteo) a quota 1260 metri, minima di -0.4°C registrata questa mattina alle 6:19.

Sulla Maiella registrati 0.7°C alle 10:35 dalla stazione Meteo Majelletta - Blockhaus nel territorio di Pretoro (Chieti) a 2003 metri (Chieti Meteo). (ANSA).