Forestali sequestrano discarica abusiva in zona Sud Pescara

(ANSA) - PESCARA, 19 SET - Una discarica abusiva scoperta nell'area del vecchio svincolo della circonvallazione, tra Via Luciani e il Cimitero di San Silvestro, nella zona Sud di Pescara, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri Forestali. Il sequestro, eseguito dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) e già convalidato, arriva dopo la segnalazione di un consigliere regionale. Nell'area sono stati trovati circa 60 metri cubi di rifiuti, tra cui urbani, elettronici (Raee), ingombranti, serbatoi per trasporto liquidi pericolosi, guaine bituminose, isolanti ed altri materiali, frutto di abbandoni reiterati nel tempo su circa 300 metri quadrati. L'area è stata data in custodia giudiziaria all'Anas, proprietaria dello svincolo. Rinvenuti e posti sotto sequestro, in particolare, tre personal computer e documentazione cartacea, utili per il prosieguo delle indagini. (ANSA).