Ciclismo: Marsilio partecipa a Nova Eroica Gran Sasso 2022

(ANSA) - CASTEL DEL MONTE, 17 SET - Si è disputata questa mattina la manifestazione sportiva ciclistica denominata Nova Eroica Gra Sasso che ha visto i partecipanti cimentarsi tra Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Barisciano, Calascio e Santo Stefano di Sessanio fino a Campo Imperatore. Al via tra i partecipanti anche il presidente della Regione Marco Marsilio.

"I ciclisti della Nova Eroica alla scoperta delle meraviglie del Gran Sasso. Una giornata bellissima per il nostro Abruzzo con questa iniziativa che raccoglie appassionati da tutta Italia. Da Castel del Monte fino alla maestosa piana di Campo Imperatore e agli oltre 2.000 metri della cima Pantani, per un'esperienza - ha scritto sulla pagina Facebook Marsilio - unica e indimenticabile". La manifestazione è stata ideata da Gancarlo Brocci, con l'organizzazione di Marco Capoferri. (ANSA).