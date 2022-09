Trasporti:Cianciotta,logistica e produzione sono stessa cosa

(ANSA) - PESCARA, 16 SET - "I due anni di pandemia ci hanno detto che logistica e produzione industriale sono diventati praticamente la stessa cosa. Nello specifico questo libro bianco da una parte conferma l'importanza e la centralità delle nostre camere di commercio che qualche anno fa qualcuno voleva abolire.

Oggi gli enti camerali anche e soprattutto in Abruzzo rappresentano una cerniera fondamentale per ricostruire un sistema economico che negli ultimi anni si è inevitabilmente lacerato. Questa fotografia da una parte ci indica quello che che è stato negli ultimi anni il deficit infrastrutturale ma credo che la parte più importante sia ora quella delle prospettive e una delle più rilevanti a mio giudizio è quella dell'economia del mare perché sulla portualità sia il sistema Paese che l'Abruzzo hanno poco investito soprattutto negli ultimi decenni e spero che il prossimo Governo possa fare un investimento anche con un ministero ad hoc perché il mare oggi sotto il profilo della logistica è fondamentale perché parliamo della infrastruttura più importante che l'Italia ha ma che non ha mai utilizzato appieno". Così il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta che ha partecipato alla presentazione del Libro bianco delle priorità infrastrutturali abruzzesi. L'evento organizzato voluto dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e da quella del Gran Sasso, per mettere nero su bianco le urgenze infrastrutturali abruzzesi. (ANSA).