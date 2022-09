Libro bianco Uniontrasporti, Fontanili, interventi urgenti

(ANSA) - PESCARA, 16 SET - "Dal libro è emerso che l'Abruzzo sul piano infrastrutturale ha bisogno di una serie di interventi urgenti più che di nuove infrastrutture che possono essere progettate e pianificate. Occorre invece migliorare e potenziare le infrastrutture esistenti e che sono al limite della possibilità di utilizzo come le due Ss Trignina e fondovalle Sangro che collegano delle aree fondamentali per l'Abruzzo e dove ci sono imprese che fanno il 50% del Pil regionale e di conseguenza le imprese partono con un gap di competitività proprio per i trasporti e l'approvigionamento e per la distribuzione dei prodotti. Dunque occorre cogliere l'opportunità del Pnrr e sfruttare i fondi disponibili per favorire lo sviluppo delle infrastrutture sostenibili come anche la ferrovia e anche la portualità con lo sviluppo dei porti di Ortona e Vasto che rientrano nelle otto priorità del libro bianco". Così il direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili questa mattina a Pescara in occasione dell'evento "Le priorità infrastrutturali per il sistema economico abruzzese", con la presentazione del Libro bianco delle priorità infrastrutturali abruzzesi. L'evento organizzato e fortemente voluto dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e da quella del Gran Sasso, per mettere nero su bianco le urgenze infrastrutturali abruzzesi.

Realizzato proprio da Uniontrasporti, in collaborazione con gli uffici camerali, il volume fa una sintesi regionale rispetto alle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali. (ANSA).