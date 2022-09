Giornata sicurezza cure, il Mazzini si illumina di arancione

(ANSA) - TERAMO, 16 SET - L'ospedale di Teramo domani notte si illuminerà di arancione per celebrare la "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), per celebrare tale giornata, il 17 settembre, ha scelto il tema della "sicurezza del farmaco", proponendo lo slogan "Farmaci senza danno" ("Medication without harm"). L'attenzione viene focalizzata in particolare sulle situazioni a maggior rischio di danno evitabile, quali la polifarmacoterapia, le transizioni di cura e ogni condizione connessa a un uso inappropriato dei farmaci.

La corretta acquisizione della terapia farmacologica è elemento cardine per perseguire la sicurezza delle cure, in particolare nel "crossing" terapeutico (ricovero del paziente in ospedale, dimissione, trasferimento tra reparti della stessa struttura o presso altra struttura sanitaria).

La Asl di Teramo ha concretizzato le raccomandazioni dell'Oms e del ministero della Salute mediante continue attività di monitoraggio sulla corretta gestione del farmaco da parte dell'Uos di Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure e la realizzazione di corsi di formazione per il personale.

In occasione della "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita" la Regione Abruzzo, di concerto con le Asl, ha realizzato una brochure, una locandina e un audiovisivo che vengono messi a disposizione dei cittadini.

Questi supporti contengono suggerimenti utili per la gestione in sicurezza della terapia farmacologica nel rapporto utente-struttura sanitaria, sia ospedaliera sia territoriale.

