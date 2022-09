Sciopero: Teramo si ferma dopo morte operaio in fabbrica

(ANSA) - PESCARA, 15 SET - 'Per Tonino, per Luana, per Lorenzo e per tutti coloro che sono morti lavorando'. E' con questa mobilitazione che Gcil Cisl e Uil domani terranno a Piazza dei Martiri a Teramo un flash mob 'Per fermare le morti sul lavoro'. L'iniziativa è programmata a pochi giorni dalla tragedia di Mosciano S.Angelo, quando un operaio è morto schiacciato da una lastra, in adesione allo sciopero del settore. Le segreterie provinciali delle tre organizzazioni metalmeccaniche spiegano che la protesta è perchè 'il lavoro è un diritto, tornare a casa dopo aver lavorato non può essere un privilegio'. (ANSA).