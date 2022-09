Vino e Musica sotto al Gran Sasso con "Duo" di Barattelli

(ANSA) - L'AQUILA, 14 SET - Nel capoluogo d'Abruzzo le note di qualità si abbinano alla degustazione di vini a tema. Si tratta di "Duo. Nuove musiche da tradizioni antiche", in programma all'Aquila dal 16 al 18 settembre. L'evento è promossa dalla Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli", nell'ambito del Progetto Speciale del Ministero della Cultura.

Una rassegna di concerti a Palazzo Di Paola eseguiti "in duo" da musicisti caratterizzati da esperienze comuni, affinità stilistiche e creatività con i Fratelli Mancuso, Alessandro D'Alessandro, Paolo Angeli, Otello Profazio e Peppe Voltarelli., in programma a L'Aquila, dal 16 al 18 settembre. I tre appuntamenti si svolgono al Cortile di Palazzo di Paola su Corso Vittorio Emanuele II, 95 con inizio alle ore 18 (in caso di maltempo all'Auditorium del Parco). Ogni concerto sarà allietato da degustazioni di vini provenienti dalle terre di origine dei musicisti, quindi vini abruzzesi, siciliani, calabresi e sardi , coordinate dall'AIS-Associazione Italiana Sommelier. Venerdì 16 settembre, dopo una introduzione alla Rassegna del prof.

Maurizio Agamennone, docente dell'Università di Firenze, si inizia con i Fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso,, compositori e polistrumentisti, che cantano storie intessute di idiomi e suoni antichi che riportano alla loro terra d'origine, la Sicilia dove, grazie alla loro arte, sembrano fondersi mondi in apparenza inconciliabili. Sabato 17 settembre con Alessandro D'Alessandro e Paolo Angeli, due straordinari musicisti, rispettivamente organetto e chitarra. D'Alessandro ha portato lo strumento tipico della tradizione popolare, tipico dell'area montana abruzzese, a dialogare con altri stili, ritmi ed armonie, ampliandone notevolmente le capacità espressive.

Domenica 18 settembre il concerto di Peppe Voltarelli e Otello Profazio uniti dalla Calabria. Il primo è tra i migliori crooner di casa nostra e bluesman della Sibaritide, l'altro è una leggenda vivente del folk italiano, interprete delle tante anime del meridione: La Rassegna è in collaborazione con la casa editrice Squilibri di Roma, specializzata nel settore antropologico ed etnomusicologico. (ANSA).