Terremoto: partono domani 8 bandi Next Appennino per 455 mln

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - Partono domani 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. A darne notizia è la struttura commissariale che fa capo a Giovanni Legnini. I bandi riguardano gli investimenti di media dimensione, l'avvio, la crescita e gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la cultura, il turismo e lo sport, l'inclusione sociale. L'intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale. Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai Comuni, per il finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

(ANSA).