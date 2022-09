Salvini in piazza, Pescara ha segnato? Allora stiamo qui...

(ANSA) - PESCARA, 14 SET - "Vi aggiorno in tempo reale su Pescara-Crotone. Sono ancora sullo zero a zero. Per gli interessati del calcio meno importante invece la Juve sta vincendo". Così Matteo Salvini ha esordito salendo sul palco di piazza della Rinascita, a Pescara, davanti ad una platea di qualche centinaio di persone. Pochi secondi dopo, aggiornato dai candidati presenti sul palco, ha detto ancora: "Ha segnato il Pescara. Allora stiamo qua tutta la sera, portiamo buono.

Permettiamoci un sorriso", ha chiuso prima di passare ai temi politici. (ANSA).