Italvolley riparte da Euro U20,settimana azzurra in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 14 SET - C'è anche la benedizione pedagogica di Julio Velasco, ciliegina sulla torta di un entusiasmo azzurro per la pallavolo: dopo il trionfo mondiale l'Italvolley 'riparte' dai ragazzi dell'under 20, per gli europei di categoria che si svolgeranno in Abruzzo, tra Vasto e Montesilvano, da sabato 17 a domenica 25 settembre.

Perchè Don Julio durante la presentazione della manifestazione - "un altro dei grandi eventi che l'Abruzzo sportivo ha messo in piedi", ha chiosato il governatore Marsilio - ha voluto rivolgersi al mondo di base del volley spiegando che "mi piacerebbe vedere i palazzetti pieni dei nostri ragazzi che praticano la pallavolo, non vorrei sentire gli allenatori dire 'ma non possiamo perchè abbiamo gli allenamenti': quando vi ricapita di vedere sotto casa un tale livello di gioco? Una manifestazione come questa non serve solo al turismo, ma anche la movimento di base, a chi deve frequentare tecnica e agonismo.

Per gli allenamenti - ha chiuso - avete i prossimi mesi: per una settimana godetevi gli Europei".

Ed eccoli gli Europei, orfani della Russia campione uscente: 12 nazionali come Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia, Slovenia nel girone azzurro a Montesilvano. Belgio, Rep. Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia a Vasto.

"Abbiamo investito molto su questo evento perché crediamo sullo sport sia come vettore di marketing territoriale, sia come volano di crescita culturale e sociale per i nostri giovani - ha esordito il Presidente Marco Marsilio -. L'Abruzzo avrebbe dovuto accogliere, inizialmente, un solo pool; abbiamo chiesto alla federazione di ospitare invece tutto il Campionato europeo: gli incontri si giocheranno tra Montesilvano e Vasto. Speriamo di vedere l'Italia in finale, a Montesilvano, il prossimo 25 settembre; per i colori azzurri del volley è stata finora una stagione trionfale: 7 tornei internazionali vinti, l'ultimo il titolo mondiale maschile conquistato in Polonia. Sarà un grande evento sportivo per la nostra regione", ha concluso Marsilio.

L'esordio della nazionale azzurra è in programma sabato 17 settembre, alle ore 20, al Pala Roma di Montesilvano, contro la Slovenia. (ANSA).